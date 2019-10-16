國民黨立委沈智慧16日參加台中市「全國反毒總動員」記者會，以行動力支持NGO團體展開全國性反毒、拒毒宣導活動。沈智慧說，反毒要全國動起來，譴責毒品流竄校園，毒害未成年學生，她將提出修法，「販毒給未成年者，最高可處死刑」，幫助青少年徹底遠離毒品。

沈智慧舉例，台灣列管毒品僅343項，聯合國毒品及犯罪辦公室（UNODC）所認定的「新興精神活性物質（簡稱NPS）」達892種，是台灣列管品項的2．6倍，多了549項，若毒品鑑別不能接軌國際，將出現極大執法問題，尤其毒品問題是世界性的，毒品必然會跨境流竄。

沈智慧說，毒品困擾公寓大樓住戶，是「K煙」煙囪效應，透過共同管線輸毒，1人吸毒搞得全社區吸毒。她將提案修法「公寓大廈管理條例」，授權管委會訂定住戶規約，新增「強制驅離吸毒者」條款，針對「毒品危害防制條例」提案修法，提高罰款從2千萬到最高2億、新增「販毒給未成年者，最高可處死刑」等。

沈智慧說，她將配合向法務部爭取預算，也要請警政署投入協助全國各縣市同濟會培訓反毒志工講師，將反毒宣導深入到全台灣各個社區、校園，並善用資源，呼籲青少年偶像藝人拍攝反毒影片，用正能量宣導。

(中時 )