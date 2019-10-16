基隆市市長盃校際田徑交流賽，各校精銳盡出，相互交流切磋。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

田徑為基隆市重點發展項目，全運會前各校展開交流特訓。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

備戰108年全國運動會，基隆市舉辦市長盃暨區域人才培訓校際田徑交流賽先行登場，各校派出精銳為賽事暖身，今年在亞洲青少年田徑錦標賽衝出第4名的中山高中吳宇珩牛刀小試拿下800公尺、1500公尺雙料冠軍，成績最為亮眼。

二年舉辦一次的全國運動會，19日至24日將在桃園市點燃戰火，田徑為基隆市重點發展運動項目，教育處在賽前邀全市33所學校490位高中、國中小學田徑好手齊聚市立田徑場展開前哨戰，讓各校好手彼此切磋，將體能調整到最佳狀態。

經過整日揮汗拚搏，今年在亞青盃獲男子組2000公尺障礙第4名的吳宇珩、與南榮國中選手楊宇筑這次分別獲得高中、國中組800公尺、1500公尺雙料冠軍，率領中山高中囊括11金、南榮國中10金，站穩龍頭，國小組則以仁愛國小奪4金最佳。

吳宇珩表示，距離田徑賽事還有一周，每場比賽就當作全國運動會來拚，除了挑戰自己的紀錄，透過與其他好手切磋，也能看到自己的不足；南榮國中黃安迪說吳宇珩學長是他的偶像，傳授他許多長跑心得，希望來年也能代表基隆市參加全國中等學校運動會。

教育處表示，基隆市推廣運動健康城市，各類運動競賽項目人才輩出，肯定這些孩子每日不間斷的練習，在學校、教練的培訓下，在運動項目中發光發熱，勉勵運動好手們繼續努力，透過比賽不斷挑戰自我，在接下來的全運會為基隆再創佳績。

(中時 )