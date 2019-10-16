沈嶸秀出正貨戰利品，稱連千毅欺騙惡業重。(沈嶸提供)

20191015中天新聞 抓到了！連千毅賣仿品 Gucci、CHANEL都假貨

連千毅之亂燒不完，現在檢警還發現他在直播中所販賣的名牌精品包包等物，有部分為仿品，涉嫌違反商標法詐欺一案，涉侵權市值達273萬餘元，「神明代言人」沈嶸通靈後表示連千毅在直播中販售精品時，就已經知道精品內容有真有假，企圖魚目混珠，是一種相當高明的詐欺手法。

連千毅目前在高雄燕巢看守所編號0024，沈嶸說連千毅目前「毫無悔意」，也堅決不認為自己有錯，他認為自己才是受到仿冒品牽連的受害者，絕對會狡辯到底，但是連千毅所販售的精品內容包括，GUCCI、MICHAEL KORS、CHANEL、FENDI、HERMES、ROLEX等知名廠牌，經檢調查證皆為仿品，沈嶸語重心長地說：「利用仿冒精品來吸引客戶購買，就是詐欺行為，做生意還是要走正道，誠信為上，童叟無欺，才能將事業做大。」

沈嶸生財有道，她透露近年已經不投資房地產，轉而投資國際名牌精品，因為國際名牌精品擁有讓人無法抗拒的魅力，每個月會花幾十萬甚至上百萬在CHANEL、LV、GUCCI、FENDI等名牌上，為的就是犒賞支持她的主顧客，還自爆光這個月就花200萬買香奈兒。

沈嶸嗆辣說：「我經常會大方地將名牌精品送給支持與愛護我的人，因為對客戶好，就是對自己的事業好，絕對不可以用仿冒品去欺騙顧客，因為這樣做無疑是將名聲搞壞，「欺騙」是很重的惡業，我認為連千毅計劃出獄之後還是會繼續再當網紅直播主，但是可能會販售自己所生產的產品，不會再賣有問題的精品包。」

台灣在幾十年前也曾經有非常多的仿冒精品，但是近幾年來在檢警和商標法的合作之下，台灣已經洗刷了仿冒王國的稱號，現在的仿冒精品幾乎都是從中國而來。沈嶸說現在從中國所製造出的A貨都和真品很像，以假亂真，有時連專櫃小姐都分辨不出來，因此建議大家要購買精品名牌一定要到精品本店購買，才不會上當受騙，她也建議有向連千毅購買精品的民眾趕緊向保二總隊刑大偵三隊報案，並熱心提供地址高雄新興區六和一路130號報案，以維護自身消費權益。

(中時電子報)