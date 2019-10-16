行政院長蘇貞昌下午接見美國在台協會主席莫健，蘇揆感謝美國同意對台軍售增強台灣自我防衛能力，以及美方通過「台北法案」，履行美國六項保證。莫健則保證，台美去年達成許多共同成就在未來幾年還會愈來愈多。

蘇揆下午接見莫健，特別盛情致贈代表台灣特色的台客藍蒸桃喜四入杯具，並致贈AIT政軍組長唐默迪台客藍藍衫客單入杯具。蘇揆說，台美關係非常重要，莫健對台美關係增進有卓越貢獻，今年農曆年前他和AIT處長酈英傑見面時，也特別表示希望台美雙方增進關係，這段期間以來，看到雙方相關單位大家一起努力，讓關係一再增進，他表示非常感謝和高興。

蘇揆並說，莫健是老朋友對台灣非常了解，這次蔡總統兩次過境美國，都有莫健全程陪同，對各種方面幫助很大，他也要特別感謝。早上莫健剛和蔡總統見面，中午他跟蔡總統一起吃飯，蔡總統也提到這段期間看到美國國會通過相關法案，美國對台灣軍售都同意對台增強自我防衛能力，種種貢獻跟莫健的努力和台美彼此互信，以及履行美國六項保證種種作為，他都要表示肯定及感謝。

蘇揆也提及，上個月底美國參議院外交委員會通過台北法案，這個月初國務院副助卿孫曉雅來台灣和台灣共同主持「太平洋對話」會議，讓台灣對於國際區域各方面做貢獻，政院對這樣的增進也表示肯定，希望台灣能在區域和平各方面做有意義的貢獻者，希望美國繼續支持台灣這方面的發展。

莫健在開場致詞時以中文表示，非常榮幸能有機會跟蘇揆見面，恐怕蘇揆太抬舉他，但他肯定是台灣的好朋友。莫健也說，他也贊成蘇揆所說台美最近關係越來越接近，台美有許多共享價值包括民主自由在內，正是這些價值把台美結合在一起，台美雙方也有許多共享利益，希望這樣的利益在未來繼續延續。莫健尤其指出，蘇揆提到去年台美雙方有許多共同成就，他保證這樣的成就在未來會越來越多。

(中時 )