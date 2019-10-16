司法院副祕書長葉麗霞表示，律師學院的設立讓律師跟上司改腳步、與時俱進。（張孝義攝）

法務部政務次長蔡碧仲表示，律師學院讓律師的專業能與時俱進符合時代所需。（張孝義攝）

律師學院在理事長李慶松、司法院副祕書長葉麗霞、法務部政務次長蔡碧仲共同主持下正式揭牌。（張孝義攝）

為建立律師「職前訓練」、到「在職進修」的完整、專業、一體化制度，中華民國律師公會全國聯合會成立的「律師學院」，16日正式揭牌，理事長李慶松表示，律師學院強化律師的專業職能，並藉此整合各地方律師公會的資源特色，提供執業經驗交流平台，以期強化保障人權、維護律師尊嚴、促進民主法治。

司法院副祕書長葉麗霞致詞時表示，司法官每年須接受40小時的在職學習時數，課程多元、上課地點彈性，便於就近上課，這些課程都會盡量安排律師的名額，但律師的空席率頗高，希望未來能更進一步規劃整合方案，律師學院的課程也能讓司法官共同參與，讓參與律師能夠從而折抵專業學分時數，整合資源並提升學習效率，使律師跟上司改腳步、與時俱進。

法務部政務次長蔡碧仲表示，根據法務部統計，目前領有律師執照的人數已經超過17000人，已經向法院登錄並加入公會的執業律師也已經正式達10000名，通過律師考試與完成職前訓練只是擔任律師的最基本門檻。

蔡碧仲說，律師若要有出色的表現，只有透過不斷地自我進修才能克服挑戰，而律師學院設立的初衷，正是以滿足律師執業的實務需求為本，為律師進修提供專業化、系統化、多樣化且有效完善的學習管道及資源，讓律師的專業能與時俱進符合時代所需。

律師學院未來將設置「不動產法律」、「家事法律」、「勞工法律」、「營建及工程法律」、「金融證券法律」、「稅務法律」、「醫療法律」及「智慧財產法律」等專業學程委員會，由具有各該專業領域學術、實務經驗的教授、副教授或助理教授擔任，並且比照研究所進行點名、考試，並要繳交報告作業，以提昇律師學習精神及專業。

(中時 )