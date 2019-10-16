立委段宜康5年前在電視節目爆料，指前總統馬英九曾收受電子業者2億元政治獻金，且在臉書影射馬在亞翔合併案中收了1億元，馬提告求償，最高法院維持原判決，認為段就亞翔案部分未經合理查證，判賠馬英九60萬元、在臉書道歉定讞。

段宜康2014年底和去年初，先後在電視政論節目，爆料指馬英九總統曾收受電子業2億元政治獻金，另在臉書指馬在2008年收受亞翔工程負責人1億元捐款，影射與亞翔工程合併榮工公司有對價關係。

北院審理後，有關電子業2億元獻金部分，消息來源是交通大學教授林健正，而前立委劉文雄在2011年底，也曾兩度在電視政論節目做類似陳述，段發言前是參採2人說法，所言雖不能證明真實，但已盡合理查證義務。

但亞翔1億元部分，經特偵組傳訊相關證人及調閱監察院資料，段此部分的發言，並沒有進行查證，有過失侵害馬英九的名譽，判決須賠償馬英九60萬元並登報道歉，高院基於比例原則，將登報部分改為在臉書上刊登道歉啟事。

段宜康不服判決提上訴，馬英九對於高院關於求償判賠金額，及段宜康道歉內容及方式也不服，2人各自提起上訴，最高法院認為原判決並無不當、駁回上訴，段宜康須賠償馬英九60萬元並須在臉書「表達最高歉意」。

(中時 )