打造自製戰機 韓國面臨挑戰 16:402019/10/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國自製4.5代戰機KF-X示意圖。（韓國航太工業，KAI） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 KF-X戰機模型亮相 歷經關鍵設計審查（CDR）後，韓國自製4.5代戰機已進入開發原型階段。這名為KF-X專案價值74億美元（2,300億台幣），目標訂在2026年以前，發展出能與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最新型F-16戰機匹敵的先進雙引擎戰機。 據《防務新聞》（Defense News）15日報導，按照計畫，第一款新戰機原型要在2021年出廠，而韓國航太工業（KAI）將負責開發與整合。 (中時電子報) #F-16 #韓國 #KF-X #洛克希德馬丁 #自製戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 太費時燒錢！日2030年前不再研發自製戰機 16:282018/03/05 軍事 僅次老美 它將超英成為F-35全球第二大用戶 14:572018/12/18 軍事 UFO超鳥！ 韓戰機緊急升空 09:032019/07/02 軍事 陸機同行！俄軍機入侵領空 韓開火警告 10:432019/07/23 軍事 再來20架！北韓猛射彈 韓要加購美F-35 10:482019/10/11 軍事 軍事熱門新聞 國防部：國軍動員部隊約32萬人 - 軍事 行嗎？高超音速彈取代航母攻陸 美吵翻 - 軍事 打造自製戰機 韓國面臨挑戰 - 軍事 說背叛太沉重 美與庫德族3迷思 - 軍事 勁帥科幻風 美貝爾公司新一代武裝直升機首亮相 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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