KF-X戰機模型亮相

歷經關鍵設計審查（CDR）後，韓國自製4.5代戰機已進入開發原型階段。這名為KF-X專案價值74億美元（2,300億台幣），目標訂在2026年以前，發展出能與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最新型F-16戰機匹敵的先進雙引擎戰機。

據《防務新聞》（Defense News）15日報導，按照計畫，第一款新戰機原型要在2021年出廠，而韓國航太工業（KAI）將負責開發與整合。

(中時電子報)