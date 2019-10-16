慶修院主祀神祇為不動明王，此外88座佛像中還有藥師如來、毘沙門天、千手觀音與大日如來等。（王昱凱攝）

「四國遍路」是唐朝時日本高僧空海大師行腳四國寺廟的參拜之途。花蓮吉野布教所於民國時改名慶修院，籌建人川端滿二曾依循真言宗密教空海祖師精神，遠赴日本參拜，鑄造佛像。慶修院執行長陳義正分享四國遍路的有趣故事，而17日也是台灣文化協會創會紀念日，開放民眾免費進場體驗。

空海大師當年遠赴中國修行，歸國後於日本四國參拜廟宇，所經之途與寺廟被後世信眾稱為「四國遍路」，川端滿二於創建時，赴四國參拜，獲88座廟宇許可，帶回廟地土壤，回台就地取材混合後塑成神像，主祀為不動明王，其餘有藥師如來、毘沙門天等神祇。

空海大師當年走遍圖上的88個點，逐一參拜神社與寺廟，後世也將這段旅程稱為「四國遍路」。（王昱凱攝）

陳義正說，空海大師歸國行腳化緣，遭某地衙役喝斥，衙役事後懊悔，試圖追趕大師道歉，苦尋四年未果，於是便突發奇想就88座廟宇途徑逆行、終會相遇，當年恰為閏年，造就後世四國遍路於閏年逆行的有趣現象。

陳義正還說，曾有日本遊客到訪，才知道遍路一事並回國效法，功德圓滿後千里來台，將參拜所著行頭與象徵參拜證明的「集印帳」贈與慶修院，並表示，緣分因慶修院而起，也圓滿歸於慶修院。

慶修院為便民參拜，在88座佛像旁設立「御朱印」讓旅客於集印帳上，親手蓋下專屬每一尊佛的佛號梵文，一趟旅程便能搜羅88座廟宇的宗教軌跡。陳義正提到，17日開放民眾免費入場，體驗屬於花蓮的四國遍路。

每一尊佛像旁，都擺設有代表佛像專屬符號的梵文印章，讓旅客可以蓋在自己的集印帳中，體驗空海大師當年走遍四國的參拜之旅。（王昱凱攝）

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