親民黨籍台北市議員林國成退黨，加上另一位親民黨籍台北市議員黃珊珊轉任台北市副市長，導致親民黨籍台北市議員人數歸零，對此親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示尊重大家的個人選擇，也表示這些行為與郭柯聯盟無關。

除了黃珊珊去當台北市長柯文哲的副市長之外，林國成與柯文哲關係密切，也令外界好奇他的離開是否與郭柯聯盟有關，對此李鴻鈞表示完全兩回事，郭台銘與柯文哲如果要選總統就會自己連署，但他們沒有連署，親民黨的總統門票是親民黨的，從頭到尾沒有參與郭柯王結盟。

李鴻鈞還說，林國成有自己的想法和未來規劃，給予尊重，離開之後大家還是好朋友，政治不需要弄成非友即敵。

對於外界認為親民黨人才流失的疑慮，李鴻鈞指出，黃珊珊還是忠誠的親民黨員並未退黨，而且親民黨是柔性政黨，想要離開想要回來都給予尊重，很多人才都是親民黨培育的，包括傅崐萁、徐耀昌、孫大千、林德福都是親民黨培養的 ，不能用人才流失的角度解讀。

(中時 )