萬能科技大學企業管理系舉辦國際微型創業交流研討會。（萬能科大提供／）

萬能科技大學企業管理系暨經營管理研究所16日以「南向深耕技職教育發展」與「國際競爭微型創業趨勢」為題，舉辦國際微型創業交流研討會，邀請馬來西亞、印尼、越南、香港及大陸頂尖創業講師與會長互相交流，台灣業界、萬能科大觀光餐旅暨管理學院與設計學院眾多教授及高中職專業師資群共130多位貴賓也與會分享經驗。

萬能科大企管系林世澤主任表示，根據調查台灣每100人中，就有7.3人正在創業，微型創業更是青年人才的儲水庫。隸屬於觀光餐旅暨管理學院的企管系，首創餐旅微型創業組，針對有技術導向的餐旅群學生、或是餐飲創業願景的年輕學子，在創意、創新與創業的三創培訓中，與餐飲系、商設等系合作規劃跨領域課程組合，並與業界講師在大三時共同開設深耕職場教育，培育學生為跨領域（π型）人才，在大四職場實習後，成為微型創業的實踐家。

萬能科大校長莊暢則認為，國際移動力與終身學習力是新世代人才不可或缺的，與世界創新接軌、終身職能學習，更是萬能科大培育人才的理念，非常感謝本次研討會各國業界專家分享跨領域的創業知識，萬能科大堅持以規畫多元跨領域學習與內涵整合為特點，並鼓勵學生取得國際證照、參與國際競賽、到海外職場實習，用行動展現自己的競爭力。

萬能科大並與國際跨領域創新職能發展協會等多國協會簽定產學合作意向書，共同攜手討論合作、共創職能整合，在技職教育專業領域用心深耕展望未來。

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