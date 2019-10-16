高雄市長韓國瑜16日到屏東六堆忠義祠，現場高唱《客家本色》。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜16日到屏東六堆忠義祠，和屏東縣立委參選人周佳琪（韓左）和葉壽山（韓右）同台。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜16日到屏東六堆忠義祠，授旗給六堆各堆戰旗。（潘建志攝）

高雄市長韓國瑜16日到屏東六堆忠義祠參拜。（潘建志攝）

高雄市長韓國瑜16日到屏東六堆忠義祠，要進場時群眾熱情。（潘建志攝）

高雄市長韓國瑜16日到屏東六堆忠義祠，要進場時群眾熱情。（潘建志攝）

「客家起義，有情有義！」高雄市長韓國瑜16日展開全台傾聽之旅，第一站到達屏東，特地到客家人的精神信仰中心六堆忠義祠參拜，參加客家後援會成立造勢大會。現場湧進近千人，旗海飄揚，不少客家大老都到場站台，韓國瑜也和鄉親一起高唱《客家本色》。

台灣客家人口主要北部在桃竹苗，南部則在高屏，政治傾向卻截然不同，呈現北藍南綠的現象。屏東縣客家人口近23萬人，占全縣約1／4，政治傾向偏綠，這次韓國瑜直搗黃龍，希望扭轉屏東客家的藍綠版圖。

韓國瑜致詞時表示，民國83年他在台北縣當議員，後來當立法委員，發現好多客家阿公阿婆不會講國語或閩南語，兒子、女兒上班去了，只能坐在客廳看著孫子，看著電視機，內心非常寂寞。

他因此成立台北縣第一個客家同鄉會，每星期邀請鄉親來唱歌、跳舞、吟詩，特別的是唐詩三百首用客家話唸的話就很通順。另外也教客家拳，有套非常厲害的「流民拳」，每招都狠毒無比，攻擊都是要害像眼睛、喉嚨、下襠等，一出拳就要致對方於死，因為客家人在飄流的過程中，必須要保護家人。

他說，客家人第一等人都是忠臣孝子，客家鄉親更有兩件事不敢忘記，就是「勤耕雨讀」，展現出客家人的勤勞認真，重視教育；客家的精神就是「忠義」，「硬頸」只是形容。2021年是忠義祠建祠300周年，感念客家先賢的精神，到時候他一定會參加。

他也痛批蔡政府執政3年半，在外交、南向政策、兩岸關係、經濟上一蹋糊塗，真的讓人很害怕，讓中華民國處於這麼危險的處境。他說，1911年客家鄉親孫中山先生創立中華民國，所以現在客家鄉親有絕對的責任義務，一起來保護中華民國。

現場也有不少客家大老到場，包括前客委會主委劉慶中、前立法委員羅志明、前竹田鄉長謝桂榮、前竹田鄉長林昌德和徐統盛等人。最後韓國瑜和在場人士一起高唱《客家本色》，氣氛高昂。

(中時 )