陸國台辦首度回應「芒果乾」：毒酒一杯

大陸國台辦今天首度針對「芒果乾」一詞作出回應，國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，這一詞彙「是一杯鴆毒酒」。「民進黨及其當局蓄意炒作，旨在「煽動兩岸對抗，撈取選舉利益」。

馬曉光說，「正像台灣媒體指出的那樣，這個『芒果乾』流淌著綠色的血液，是一杯『鴆毒酒』。民進黨及其當局蓄意炒作這個話題，製造這樣的氛圍，旨在『煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，進行選舉動員，撈取選舉利益』」。

他表示，對於這種「欺騙伎倆」，希望廣大台灣民眾、特別是年輕人「不要上當，更不要隨之起舞」。

(中時電子報)