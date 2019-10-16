韓國瑜昨向高雄人告假3個月，今起正式投入總統選舉，力拚勝選。卻遭民進黨中央地方輪翻砲轟。一向黑韓的資深媒體人黃創夏就表示，16、17日行程，幾乎都在宮廟走動，完全像是進香團，「難道是要去誦經丶木魚聲丶尋『天意』嗎？」。網友看完他的文說，「超無言」。

黃創夏今在臉書PO文，貼出在媒體《放言》投書的部份文章內容。提到韓國瑜16日和17日共十個行程，上午10點以後開始，傍晚沒有行程，其中除了某個活動，可能人潮多一點，其他九個都是在宮廟走動，完全像是「參拜宮廟」的進香團或是繞境交流！

他也認為，韓國瑜稱這是「傾聽之旅」，傾聽啥？難道是要去誦讀經文丶木魚聲丶尋求「天意」嗎？黃創夏強調，這並不是「唱衰」，純粹只是最後的掙扎，沒有目的性的行為，是騙不了任何稍有常識的公民。

黃創夏呼籲眾人，「看看韓國瑜，還是同一批韓粉簇擁」，「這一次連行程，那些韓粉所在社群公告的，都比韓競辦發言人們和高雄市府官員詳盡、準確」，他認為，「這種排他性，哪能和馬英九當年的綿密有策略相提並論」。

部份網友看完紛紛在黃臉書留言，「兩個字，無言」、「這絕對是傾聽之旅，支持韓不停的到廟宇裡去傾聽神明的開示」、「公告行程中隨行的免費杏仁茶不見了？」、「他這是在呼應李佳分的莫忘世上苦人多」、「以知名度來說~根本不用這麼辛苦拋頭露面」、「真的像全台繞境」。

(中時電子報)