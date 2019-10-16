基隆地檢署推出20張反賄長輩圖，提供民眾下載轉傳。（基隆地檢提供／許家寧基隆傳真）

基隆地檢推出反賄專區QR Code，供民眾直接檢舉賄選，安全保密還可賺獎金。（基隆地檢提供／許家寧基隆傳真）

選戰倒數不到90天，基隆地檢署推出科技查賄新對策，成立[email protected]基隆地檢反賄選專區專頁，蒐羅基隆望幽谷、彩色屋等景點製作系列問候語版「早安圖」，讓長輩愛不釋手，除了貼圖問候朋友，民眾還可LINE給檢方檢舉賄選，隱密安全還能發大財！

基隆地檢署檢察長柯麗鈴說，不少民眾多有透過LINE傳圖相互問好的習慣，特地邀請攝影作家鍾良祺、Q版插畫家張紜昀Q版合力為地檢署設計一套20張在地美景的「美麗反賄LINE貼圖」，提供民眾掃描QR Code圈粉加入官方反賄專區。

反賄系列套圖，包含常用「七彩如意」、「畫框不自限」等問候語版，照片搭配基隆北海岸、東北角在地美景，張張精彩，基隆地檢署網站與臉書粉絲專頁可免費提供市民下載使用、轉傳，日後也將推出新版本，讓民眾每天一早用貼圖散播滿滿正能量。

柯麗鈴指出，基隆地檢署所推出的反賄專區[email protected]是隱密性極高的通訊軟體，加入者若傳送訊息給管理者，啟動的是1對1聊天模式，民眾若遇賄選可善用智慧型手機可錄音、錄影、直接上傳的蒐證功能，將賄選訊息直接「賴」給檢方偵辦。

她強調，其他加入的成員無從得知檢舉人所傳送的內容，民眾絕對可以安心使用，檢舉獎金從最高的總統1500萬元、立委1000萬元，只要賄選查獲起訴就能先領取部分獎金，歡迎民眾踴躍提供真實、直接且有效情資，一起來抓賄賺取獎金。

(中時 )