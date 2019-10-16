本報日前率先披露，為因應陸客禁令逐步發酵，及擴增國人旅遊效益，國民旅遊卡確定明年（2020年）起續辦三年，觀光局9月公告評選案，官員今（16）日證實，現有「聯邦、玉山、永豐及中信」四家發卡銀行，經評選後確定獲得議約權，今天發函通知四家銀行，明年新的國旅卡優惠方案，最快11月初就會出爐。 據了解，行政院在陸客自由禁令7月31日發布當天，火速決定由人事總處發函觀光局要續推國旅卡，就是讓50億元國旅卡活水繼續挹注國內觀光產業，而觀光局並於9月4日公告「2020～2022年國旅卡發卡機構評選案」。

官員說明，現有國旅卡四家發卡銀行（聯邦、玉山、永豐及中信）均參與評比，並無第5家銀行參與，經過「資格審查」、「現場簡報」兩關，確認現有四家都取得議約權。

官員說，今天發函通知四家銀行，下週將啟動議約程序，銀行需在一週內提供完整契約書，預計11月初方案出爐後，觀光局將發函通知「人事行政總處、聯合信用卡處理中心」，並由人事行政總處發函給各政府機關，由各機關自行決定與哪家銀行續約或簽約。

(工商 )