為擴大營運規模，乾杯（1269)創新品牌「麻辣45」，首度跨足中式餐飲市場，開在微風信義45樓首店今（10/17）日開幕。豆府集團（2752)則引進越南河粉老店「飛機河粉」，正式跨足非韓式料理市場，開在台中中友百貨開立第一間越南河粉專賣店則於10月18日開幕。

第四季是餐飲旺季，今年前三季累計營收皆創歷史新高，乾杯與豆府新品牌皆開在百貨商場，法人樂觀預期，兩集團新品牌可望受惠嘗鮮效應帶動人潮，並搭上百貨周年慶列車，全年營收再創高可期。

台灣火鍋市場胃納300億元，其中麻辣火鍋占20%，乾杯決定搶進麻辣鍋市場並以「正宗重慶麻辣鍋」，以及「唯一和牛牛油煉製底料」區隔市場並為「麻辣45」形塑賣點，平均客單價平均客單價目標設定在1200至1500元間。

重慶麻辣鍋重油重味，每一鍋底料須要用掉2至3公斤牛油，所以市場少見重慶麻辣鍋，乾杯集團每年引進250公噸日本及澳洲和牛入台，董事長平出莊司表示，這是乾杯搶進重慶麻辣鍋市場的優勢。

乾杯9月自結合併營收2.97億元，較去年同期2.56億元，年增15.59%，累計1月至9月自結合併營收24.14億元，較去年同期21.99億元，年增9.80%，連兩月雙創歷史新高，如今再創新品牌，第四季是吃火鍋旺季，旗下兼有「黑毛屋」鍋物料理品牌的乾杯，可挾雙品牌優勢全力衝高業績。

豆府集團（2752)引進越南河粉老店「飛機河粉」，正式跨足非韓式料理市場，開在台中中友百貨開立第一間越南河粉專賣店10月18日開幕，第二家落腳台北101，預計11月下旬開幕。另外，豆府並與連續2年榮登米其林必比登的泰式炒河粉品牌BANN PHADTHAI正式簽約，明年首計開店。

豆府9月合併營收新台幣1.12億元，較去年同期成長16.74%，第3季合併營收3.69億元、年增20.15％，累計前三季合併營收10.23億元、年增26.21％，創歷史同期新高。展望第4季，豆府旗下韓式料理品牌仍會持續開拓新版圖，加上非韓品牌─飛機河粉、阿達師牛肉麵，集團預計再展出6家店，展店實力亦不容小覷，全年拚展店至45家。

(工商 )