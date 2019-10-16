中天娛樂台10/20(日)起，每週六、日晚間10點將播出全新都會浪漫愛情劇《能先接吻嗎》，劇情講述被同事搶走老公、害怕孤單終老的失婚空姐安純真（金宣兒飾），遇上在感情中受挫，決心孤身一人的廣告公司理事孫武漢（甘宇成飾），早已對浪漫愛情不再抱有幻想的兩人，在誤打誤撞相遇之後，有著無法相愛的理由，卻又情不自禁的墜入愛河，熟齡的愛情浪漫卻又隱藏著現實面的考量，在韓國首播連播4集，第2集收視即突破10%，播出期間穩坐同時段收視冠軍寶座。
《能先接吻嗎》真實的刻畫了現在不婚主義及獨居生活盛行的社會，劇中男主角孫武漢獨自生活遇到的問題也讓不少觀眾心有戚戚焉。一個人吃飯竟無聊到跟手機玩起了接龍遊戲，想貼痠痛貼布手卻搆不到，只好自己研發出專屬的新奇貼法，最慘的莫過於被反鎖在浴室裡，真是叫天天不應，叫地地不靈。
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(中時電子報)
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