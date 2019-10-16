金宣兒在《能先接吻嗎》中飾演失婚空姐安純真。（圖／中天提供）

甘宇成飾演廣告公司理事孫武漢。（圖／中天提供）

能先接吻嗎💋 一個人住的心酸事件簿 獨居的你是不是看了心有戚戚焉？

中天娛樂台10/20(日)起，每週六、日晚間10點將播出全新都會浪漫愛情劇《能先接吻嗎》，劇情講述被同事搶走老公、害怕孤單終老的失婚空姐安純真（金宣兒飾），遇上在感情中受挫，決心孤身一人的廣告公司理事孫武漢（甘宇成飾），早已對浪漫愛情不再抱有幻想的兩人，在誤打誤撞相遇之後，有著無法相愛的理由，卻又情不自禁的墜入愛河，熟齡的愛情浪漫卻又隱藏著現實面的考量，在韓國首播連播4集，第2集收視即突破10%，播出期間穩坐同時段收視冠軍寶座。

《能先接吻嗎》真實的刻畫了現在不婚主義及獨居生活盛行的社會，劇中男主角孫武漢獨自生活遇到的問題也讓不少觀眾心有戚戚焉。一個人吃飯竟無聊到跟手機玩起了接龍遊戲，想貼痠痛貼布手卻搆不到，只好自己研發出專屬的新奇貼法，最慘的莫過於被反鎖在浴室裡，真是叫天天不應，叫地地不靈。

想看更多精彩內容敬請鎖定中天娛樂台，10/20(日)起，每週六、日晚間10點《能先接吻嗎》。

(中時電子報)