賴系子弟兵連日來高調促成「蔡賴配」，兼任小英台南市後援總會長的台南市議長郭信良認為，此時談論「蔡賴配」形同新潮流在向蔡英文「逼宮」，加上部分無黨籍台南市議員也已表態賴清德任副手就拒投蔡英文，如果再講下去，對民進黨的選情恐將適得其反。

郭信良認為，過去賴清德在擔任台南市長期間，曾被問到要不要當行政院長？賴說不會；他當行政院長後許多民眾問他要不要選總統？他也說不會，結果又跑去登記初選。如今賴系子弟兵又在操作「蔡賴配」，好讓賴清德未來能去鋪陳擔任副手。

郭信良指出，副手人選提早曝光，並不是一件好事。他個人認為，現任副總統陳建仁做得很好，3年多來默默為國家付出，幾個月前為了黨內和諧還願意將位子讓出來，這種有胸襟的副手哪裡找？目前談這個問題對陳建仁似乎也太殘忍。

郭信良還說，蔡英文總統上次選舉的副手是在7天前才宣布，如今新潮流向蔡英文逼宮「蔡賴配」並不恰當，這是總統的權責，應該適可而止。

郭信良表示，日前台南市多名原本支持蔡英文的無黨籍議員，曾共同發聲明反對「蔡賴配」，還強調2人如果真的配在一起，他們就要號召支持者拒投蔡英文與民進黨。萬一真的「蔡賴配」，反民進黨的聲浪恐將從台南引爆，這對小英不是一件好事，因此副手問題應該緩一緩，留給蔡英文更多的思考空間，否則恐將適得其反。

郭信良建議，賴清德德高望重、受人尊重，目前最適合擔任蔡英文總統的競選主任委員或總督導，負責拉抬全台立委席次，如此對團結更有幫助。

(中時 )