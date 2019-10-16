遠雄人文博物館近年積極餐與各項藝術博覽會，今年更首度參加全台規模最大的「台北國際藝術博覽會」，並以「瞬間‧光」為主題參加策展，展出蒲浩明、郭博州、洪明爵、蒲宜君、黃士綸五位藝術家作品，精采絕倫。

遠雄博物館表示，5位藝術家在業界皆相當知名，鄭博州今年還前進香港ART CENTRA，他的創作帶有「大處著眼、小處放鬆、不拘小節、氣韻生動」的後現代美學觀。

雕塑大師蒲浩明為了這次展會，特別創作「波動系列‧尋找星星」，作品展現東方精神、西方神韻的雕塑語彙，將「環境氣場」及「樣態虛實」創作理念推展至最高境界。

藝術家洪明爵的作品，讓人感受到速度支配而迷失於流行的藝術思潮的時刻。蒲宜君則藉由粗糙的不鏽鋼材質來表現作品，這次配合藝博主題，特別帶來不同以往風格的「風的通道」，顯現對宇宙空間神秘的好奇探索。

藝術新秀黃士綸，作品風格特異，此次以系列「大事件」主題，討論生長史對潛意識的影響程度，在繪畫之中充斥著各式各樣的奇觀災難場景，予人時間與光影的震懾。

台北國際藝術博覽會，將於10月18日至21日在台北世貿一館展出，歡迎有興趣的民眾一起來欣賞藝術之美。

(中時 )