哈客嘉年華推出泡泡秀活動。（新北市客家局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市客家局將客家文化園區打造成哈客樂園，19日盛大舉辦「哈客嘉年華」，活動以客家焢窯文化為主題，在園區內大草原設置21座土窯，推出焢窯、趣味闖關及手作坊DIY體驗等活動，現場還有文創品市集、調茶秀、泡泡秀及樂團表演及戲劇演出，邀請大人小孩吃喝玩樂，體驗客家文化。

客家局表示，哈客嘉年華活動當天，園區內的大草原將化身捏泥堆窯競技場，邀請親子一起參加趣味賽，挑戰當捏泥巴大王，還可參加挑擔、兩人三腳等團隊合作趣味闖關，獲勝者就可得到精緻的手工小物。

哈客嘉年華的親子趣味闖關活動。（新北市客家局提供／譚宇哲新北傳真）

此外，充滿文青氣息的哈客市集也不能錯過，除了拍照打卡，多樣化的職人工作坊、文創攤位，提供客家福菜製作、手繪面具、創意黏土等手工DIY體驗，開放現場報名。

哈客嘉年華現場提供福菜DIY體驗 。（新北市客家局提供／譚宇哲新北傳真）

客家局表示，重頭戲的焢窯活動將在中央舞台區現場教學，協助參加活動的民眾將窯內的每一顆黃金地瓜、玉米及雞蛋焢出好滋味，現場還有精彩的調茶秀、泡泡秀及樂團表演等，並邀請杯子劇團演出經典黑光劇碼《牙刷超人》，保證讓大人小孩都能度過歡樂難忘的一天。

而好康活動不只一檔，客家文化園區第2場草地音樂會活動將在26日登場，不但邀請到創作歌手許書豪、獲獎無數的B-MAX馬克筆人聲樂團，以及獨特的雙人創作組合Vast＆Hazy樂團等到場演出，還有最受歡迎的DIY－創意粄條手捲及定向越野2.0版，更多活動相關訊息可上「嬉哈客．新北客新樂園系列活動」官方網站及新北市客家局臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )