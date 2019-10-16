兒虐案件頻傳，監委王幼玲、田秋堇、高涌誠調查嘉義市愛兒幼兒園與台中市大樹貝兒托嬰中心2起限制幼童行為案件，質疑教師用課常上器具膠帶綑綁幼童，限制幼童行動，違反幼教專業，且將產生「暴力循環理論」等不當模仿的後遺症，顯示從司法到教育界，都未能深入體會兒童權利公約精神。

2019年1月間，嘉義市愛兒幼兒園教師兩度用膠帶把2歲幼童綑綁在椅子上，時間長達10分鐘，並拍照PO網，經家長控告涉嫌妨害自由，但檢察官並未起訴，同一時間，也發生台中市大樹貝兒托嬰中心教師，限制1歲10個月幼兒坐在餐椅上166分鐘，此案尚在偵查中。

調查報告指出，檢察官因未起訴愛兒幼兒園的原因是「幼童年紀尚輕，常難僅以說理成功管教，多需採『有型力』約束幼童行為，且幼童有持續咬傷、抓傷其他同學情形，避免班內同學遭受攻擊，教師採取有形力拘束幼童」、「雙手環抱幼童或用膠帶綑綁的差別只在於親自或使用工具」，但是否確實符合兒童權利公約保護兒童精神，值得商榷。

調查期間，監委也約談幼童與法律專家，監委高涌誠說，刑法專家認為檢察官論述沒有完全按照法律三段論法處理，反之直接跳到基於教育目的都可以；幼童學者認為，用膠帶把人綁在椅子上不是正常膠帶使用方式，教學現場綑綁孩童，等同綑綁是被鼓勵的正確行為，因此在教育理念上，膠帶不是教學現場使用工具，當然就逾越比例原則。

監委王幼玲說，兒虐案件頻傳，如何及時保全證據，防止行為人與托嬰中心案發後規避責任，淪一方片面之辭，兒少權法強制托嬰中心裝設監視器，衛福部卻容許地方政府本於財政優劣自行評估，然而隸屬於教育部管轄的幼兒園並沒有被強制要求裝設監視器，恐成安全漏洞。

監委田秋堇指出，此事看起來是小事，檢察官未起訴，行政單位調查也說沒事，但這是正常做法嗎？她質疑，愛兒園教師若一時之間疏忽用膠帶綑綁，竟還有時間PO網，這是非常危險的案子，就像切片檢查，關照出從司法到教育界，都未能深入體會兒童權利公約精神。

(中時 )