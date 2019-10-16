香港特首林鄭月娥16日公布最新「2019年施政報告」，重點聚焦房屋及土地政策，包括大幅增加過渡性房屋、放寬首購族申請房貸的上限、加快以「收回土地條例」收私人地等，帶動恒指地產股午後狂飆，拉抬恒指大盤因此上揚。

香港恒生指數16日收盤上漲160.35點，漲幅0.61％，報26664.28點；恒生國企指數收盤上漲32點，漲幅0.3％，報10,532.17點。

香港本地地產股集體狂飆，其中，新世界發展大漲4.45％，收報10.8港元。新鴻基地產漲2.95％，收115.2港元。恒基地產漲2.82％，收38.25港元。長實集團漲2.58％，收53.65港元。

林鄭月娥公布的「施政報告」中，強調房屋問題也是部分民怨的根源，不能掉以輕心。「施政報告」指出，政府將大幅增加過渡性房屋，預留的建設費用會增加至50億港元，預計未來3年提供約1萬個單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力。消息稱，現時政府已覓得10多幅交通配套完善的新界地皮，面積共25公頃，可提供超過8千個單位，每幅地可提供500至2,000個單位，較以往市區地提供200個單位大幅增加。

另外，林鄭月娥表示，為協助首次購房是，首購族可申請的房貸最高達九成，房價上限將由現時400萬港元提升至800萬港元，而可申請最高八成房貸的房價上限則會由600萬元提升至1千萬元。

(工商 )