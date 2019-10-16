位於新北市萬里區的金山財神廟，信徒眾多，香火鼎盛，每年皆會舉辦「敬老百叟宴」歡慶重陽節，廣邀金山、萬里、石門地區的長者及弱勢族群數百人齊聚享用平安餐，慈善義舉，廣受好評，18日上午10時30分將在財神廟辦理捐贈儀式，隨後在萬里情月老廟辦百叟宴。

金山財神廟設立了「敬老行善團」及「白米行善團」，歷年來也已捐出救護車、暖被及各項日常所需物資，並致贈重陽敬老禮金給每一位前來參加的長者，更是頒發了圓夢獎學金幫助新北市30所中小學需要扶助的學生。

金山財神廟執行主委郭義彥與慈善會理事長黎清美表示，期望未來能持續擴大敬老百叟宴的規模，期盼越來越多善心人士能夠一同投入慈善活動，能夠幫助更多弱勢群體，實現慈善會成立最初意義。

有別於往年「敬老百叟宴」，財神廟今年更邀請了新北市立三芝國民中學鼓隊來到現場表演，澎派而振奮人心的鼓聲加上華麗的隊形變換給觀眾帶來視覺與聽覺的雙重震撼，也為「慶重陽，迎財神，財源福報一起來」的精神展現一個氣勢磅礡的開場。

(中時 )