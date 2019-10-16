台中市議員林德宇15日在市議會質詢時，要求市府全力辦好2020世界蘭花會議暨展覽，和台南市主辦的台灣國際蘭展合作，打造2020台灣蘭花月，共創屬於台灣隊的蘭業佳績。林德宇要求農業局應與台南市政府合作發售聯合套票，一次購買暢遊雙城賞蘭。

林德宇對農業局到中國市場的成效提出質疑，包括今年4月山東壽光國際蔬菜科技博覽會及後來遼寧的採購洽談會，成果零售金額一個是250萬，一個是79萬。從去年台中市長林佳龍任內的產銷，包括外銷的總額來相比，今年到8月止，農產品外銷僅1.6億，這些數字寫在報告裡面，實在是有愧於農業局在農產品行銷所扮演的角色。

針對世界蘭花會議和展覽，林德宇說，整本專案報告中，僅有三頁說明，完全看不出來到底農業局希望藉由世界蘭花會議來行銷台中，如何來促進包括台中甚至全台灣的蘭業發展。

林德宇表示，不過在之前市政會議報告，農業局長蔡精強竟說台中蘭展的比較大，台南的比較小，且台南沒有認證，台中的才有認證，一個常態性連續舉辦15年的台南國際蘭展

，成功吸引那麼多廠商來下單的常態性蘭展，難道會輸給三年一次的論壇嗎﹖

蔡精強表示，事實上台中世界蘭展跟台南國際蘭展是結合在一起推動的，這是農委會規劃2020年3月台灣蘭花月系列活動，未來會加強行銷部分。

不分藍綠，拚蘭花經濟！林德宇強調，2020台灣燈會之後，接著就是3月國際級的世界蘭花會議及蘭展，相關宣傳上應該整體結合台中的意象；如果農業局在行銷上有不足，新聞局也應該馬上來補位，做好台中城市行銷。

(中時 )