香港特首林鄭月娥今日發表《施政報告》表示，為協助首次置產人士，將放寬由香港按證保險有限公司提供的 「按揭保險計劃」的樓價上限，首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，由現時400萬港元提升至800萬港元，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則會由600萬港元提升至1000萬港元。

林鄭指，會要求市建局在重建項目中，參考今年年初成功推出的馬頭圍道首個「首置」項目的經驗，提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋單位。而市建局早前已在九龍城物色到兩組適合作重建的公務員建屋合作社樓宇作試點計劃，涉及30多幢樓宇，並計劃明年年初公布啟動這些樓宇的重建，部分收回的土地會預留作興建公營房屋，估計重建後公營及私人單位總數約為現時單位的5倍。

她又稱，會要求房委會研究重建房委會旗下的工廠大廈為公營房屋，特別是增加出租公屋的供應；而繼今年推出3000個「白居二」配額，她建議房委會在2020年進一步增加配額，滿足白表人士。當局加快出售「租置計劃」屋邨中約4.2萬個未售出單位；預售更多居屋和「綠置居」單位，明年料約1.2萬個；明年首季出售安達臣道一幅私人住宅用地，落實第二個「首置」先導項目，興建約1000個「首置」單位。

至於有意見希望重推「租置計劃」和重建高樓齡公共租住屋邨，林鄭指實行有關建議會在短期內減少可供編配的公屋單位數目，無可避免會延長公屋申請家庭的輪候時間，故在目前公屋單位嚴重不足下暫時難以推行。

(中時 )