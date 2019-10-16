新竹縣文化局演奏廳完成改造，縣長楊文科體驗提供身障者使用的樓梯升降機。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局演藝廳及演奏廳整建蛻變成專業級音樂場館，將在20日的「新響開幕藝術季」正式啟用，縣長楊文科16日在記者會中體驗樓梯升降機，指2廳整建後都設有無障礙座席，方便坐輪椅的身障者前來欣賞精彩的藝文表演。

楊文科相信2廳經過整建後，將會帶給民眾更優質的展演空間，文化局這次策畫的「新響開幕藝術季」系列活動，從本月20至12月1日共有11檔、12場次的藝文展演，將可滿足不同喜好的觀眾。

文化局長田昭容表示，演藝廳和演奏廳爭取文化部前瞻計畫經費改善完成，尤其演奏廳從原演講廳式複合場所「大變身」，打造音色飽滿的專業聲學空間，未來將朝向室內樂專業場館發展。

藝術季在演奏廳部分，由國立台灣交響樂團團長劉玄詠擔任策展人，邀請國內外表演團體有，德國首席小號演奏家，馬諦斯．霍夫專場演出、國立台灣交響樂團四重奏、一心戲劇團、沙丁龐客劇團、達康.COME、黃子軒與山平快、他拉喇叭團、泰雅學堂等。

演藝廳由台北藝穗節藝術總監耿一偉擔任策展人，首次與台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心共同主辦節目。活動詳情請上FB粉絲頁「竹縣GO藝思」或上網搜尋「新竹縣新響開幕藝術季」。

(中時 )