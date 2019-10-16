▲南投縣長林明溱和與會貴賓共同按扭，啟動您創業我挺您，輕鬆貸款，開創自己事業。（楊樹煌攝）

▲縣府宣佈即日起開始受理申請青創貸款及中小企業融資一般貸款，馬上有人在銀行設立服務台洽詢如何申辦貸款。（楊樹煌攝）

由南投縣政府推出的青年創業貸款及中小企業融資一般貸款，自即日起開始受理申請，南投縣長林明溱今16日宣布這項好消息，將提供申貸人最高200萬元貸款額度的信用保證，並全額補貼青年創業貸款利息，協助縣內創業青年以及中小企業順利取得融資，實現「您創業我挺您」，輕鬆貸款，開創自己事業的目標。

林縣長表示，去年舉辦青年座談時，有青年朋友反應，創業最大困難是缺乏資金，而融資最大困難是沒有擔保品，所以縣府首次與信保基金攜手合作，為缺乏擔保品的創業青年及中小企業提供融資總額新臺幣1億元的信用保證額度，並徵選臺灣銀行、臺灣中小企業銀行辦理承貸業務。

林縣長並指出，青年創業貸款最高100萬元、中小企業貸款最高200萬元。另外縣府也特別編列預算，全額補貼青年創業貸款利息，減輕創業青年創業期間的資金壓力。

包括縣議員張嘉哲、曾振炎、林芳妤、財團法人中小企業信用保證基金副總經理杜青蓮、台灣銀行副總經理林麗婈、台灣中小企業銀行副總經理張志堅及各銀行縣內分行主管等貴賓都到場支持，並肯定縣府這項創新作為，將有助於南投中小企業與地方經濟的發展。

縣府財政處表示，專案貸款項目共分為青年創業貸款及中小企業貸款2大項，其中中小企業貸款的對象資格為設立於本縣且有營業事實，具稅籍、商業、公司登記的企業或經核准設立的事業，如民宿、長照服務機構、補習班、幼兒園托兒機構等，如有購置廠房、營業場所、設備或支應營運周轉金的資金需求者，得以企業名義申請中小企業貸款，優惠利率目前為2.545％，貸款期限最長5年。

而備受關注的青年創業貸款，貸款期限最長5年，目前貸款利率僅1.92％，且縣政府全額補貼利息，對於想要創業或創業中的年輕人將是一大利多，但青創貸款申請人須符合：年齡20歲以上、45歲以下的南投縣民、所創事業需在本縣完成營業登記或核准設立，而且設立登記還在5年內，同時申請人須提出3年內曾參加創業輔導課程或創業活動至少20小時或2學分以上的證明文件。

財政處指出，「南投縣青年創業貸款及中小企業融資一般貸款」專案相關申請書表，已建置於南投縣政府全球資訊網，有意申請的縣民可以上網瀏覽並下載，填寫完申請書及事業計畫書等送縣政府財政處初審，承貸銀行也會從授信原則綜合考量企業狀況，並依貸款審查委員會決議辦理貸放款，協助創業青年及中小企業順利取得融資，藉以留住優秀人才及企業，創造更多就業機會，帶動南投在地產業及經濟發展。

(中時 )