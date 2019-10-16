台中市東區新庄里長洪宗毅現年43歲，日前傳出結婚喜訊，將迎娶「雲林的女兒」42歲蔡素華，於16日晚間在東區宴客、完成終身大事，可說是台中市東區20年來，首位在任內完成婚姻大事的里長，婚禮由台中市長盧秀燕親自出席證婚，為這對新人獻上祝福。

據了解，當初還是「女朋友」的蔡素華看到洪宗毅為地方付出的熱情所感動，也跟著投入地方服務，2人一同成立新庄社區發展協會、新庄里長照C據點、社區老人關懷據點，蔡素華擔任新庄社區發展協會理事長、守望相助隊總幹事，致力關懷轄內老人，經常辦理各項活動聯繫社區及里民感情，里民均擁護讚賞。

洪宗毅是新庄里在地長大的子弟，原擔任新庄里鄰長及守望相助隊小隊長，平時熱心於公益與公共事務，當選新庄里長後跟連任2屆泉源里長羅文甫、新任樂成里長曾仁杰等3位里長，均為黃金單身漢，正值壯年且顏值高，號稱「東區新樂園（源）」深受女性里民喜愛。

台中市東區新庄里俗稱「後火車頭」，過去20多年發展較緩，從台中鐵路高架化以後，東區迅速起飛發展，新庄里長洪宗毅，除了注意里內路平燈亮水溝通暢等，更關心鐵路高架後帶動新庄里的發展，2人婚後夫唱婦隨，齊心為地方服務。

(中時 )