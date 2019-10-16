市議員蘇泓欽今上午至鶯歌中正二路、文化路、國慶街口會勘。（許哲瑗攝）

市議員蘇泓欽今上午至鶯歌路、鶯桃路、福德一路口會勘。（許哲瑗攝）

市議員蘇泓欽今上午至鶯歌路、鶯桃路、福德一路口會勘。（許哲瑗攝）

市議員蘇泓欽今上午至尖山埔路平交道口會勘。（許哲瑗攝）

市議員蘇泓欽今上午至尖山埔路平交道口會勘。（許哲瑗攝）

鶯歌地區因受台鐵鐵道影響，設置多處跨越鐵道的高架橋和平交道，卻往往成為交通阻塞的節點，市議員蘇泓欽16日邀集交通局、三峽分局等單位，分別至尖山埔路平交道口、鶯桃路與福德一街街口、文化路與國慶街街口共3處會勘，將由交通局針對3處的燈號設置、車流動線等重新檢討，2周內提出改善方案。

蘇泓欽指出，鶯歌許多危險路口，都是位於與台鐵鐵道交會之處，像是尖山埔平交道、中正二路、八德路口，就因車道短、車流動線混亂，長年來車禍不斷，成為當地行車夢魘；鶯歌路、鶯桃路和福德一街街口，則因湧入龐大開往鶯歌交流道的車流，再加上近期捷運三鶯線工程佔道，加劇塞車問題。

此外蘇泓欽說， 位在鶯歌市區的中正二路、文化路和國慶街街口，因捷運動工後，封閉國慶街的橋下隧道，紅綠燈秒數卻未一併妥善調整，導致尖峰時段塞車嚴重，居民怨聲載道。

交通局表示，已針對這3處節點的燈號設置、車流動線等重新檢討，並在2周內提出改善方案，另外尖山埔路平交道口車道過窄問題，已選定平交道旁一處閒置的長條型綠地，經整理、剷平後規畫為機車專用道，打造汽機車分流的安全空間，最快2月內可完工。

(中時 )