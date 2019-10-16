國民黨總統參選人韓國瑜今(16)日開始傾聽之旅，下午走訪來義部落進行固本會報，原鄉族人一見到韓市長蒞臨，現場國旗飛揚高呼凍選。對韓國瑜人氣有信心的「宅神」朱學恒卻提出警告，並以今年1月三重區立委補選鄭世維為例，「場子超high的啊！最後照樣還不是余天當選？」

朱學恒在臉書指出，他從來不擔心韓國瑜造勢現場熱不熱，人多不多，一定很high的啊！但問題是看鄭世維的案例就知道，鄭立委補選場子大進場站台通通有，超high的啊！最後照樣還不是余天當選？

朱學恒分析，造勢是給那些沒來過的新人現場體驗和感動用的，君不見圓桌和直銷為什麼結束典禮要帶新人來，就是為了開發新商機新票源啊！如果你只是同一群人四處趕場不帶新人，連攤販也是同一群的話，那是開拓不了新票源的！

網友對朱學恒分析亦有同感表示：「同一群人在那跑來跑去的，重複率太高了」、「不要再講白蓮教了」、「同意你的論調！但用鄭世維來比擬韓國瑜，就太牽強了」。

(中時電子報)