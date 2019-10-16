西螺七崁三大流派師傅們和小朋友一同「請拳」，邀請各地民眾26日到西螺大橋慢跑、吃美食、欣賞七崁武術表演。（周麗蘭攝）

紙製的開口獅頭，彩繪完後就可以按照開口獅的舞法進行操演，或者單純玩耍。（周麗蘭攝）

教育處多年推廣延續西螺七崁武術，10多年來西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉國小學童都學過「拳母」，為更深化紮根，西螺七崁武術文教基金會推廣彩繪紙製的小小開口獅頭，把武術原鄉的印象融入幼兒生活。

西螺七崁武術文教主辦的西螺七崁武術嘉年華將在26日登場，教育處體健科長賴信喜指出，這也是體育署的運動i台灣活動之一，與外縣市常辦的馬拉松或鐵人三項相較，雲林很有特色。

賴信喜表示，縣府重視武術推廣，每年暑假舉辦武術種籽教師研習，開學回到校園推廣，教育處會訪視驗收，也表揚績優學校，讓武術文化牢固扎根在國中小學生心中。

設於崙背鄉的悠紙生活館長年以紙製品默默行銷地方文化，其中之一是多種尺寸的開口獅，可以彩繪也可以玩，小朋友很喜愛，基金會今年委請西光幼兒園小朋友彩繪。

基金會董事長、縣議員李明哲表示，雖然老師傅們都還在，但目前要傳承武術是困難的，才想到讓孩子們從遊樂中就認識生活與武術是能結合的。

李明哲說，七崁武術嘉年華過去幾年輪流不同的派別展示，以突顯各別的特色，今年集合振興社、勤習堂、武野館師父們一起來，把西螺七崁武術推向更高的舞台，今年也做了一支20年的影片剪輯，回顧過去師傅們努力的成果。

26日活動將從7 點的貓踏路跑啟動，12點有西螺農會提供滷肉飯美食，下午2點大鐘嬸麵舖提供麻油麵線點心；重頭戲武術大會師在下午4點登場，分成小朋友、師傅演出兩階段。

(中時 )