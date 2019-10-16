金烔完發文談經紀公司病態管理方式。（圖／翻攝自danedwkim11 IG）

25歲韓國女星雪莉日前驚傳驟逝，不少藝人都有感而發，當年也跟雪莉一樣從SM娛樂出道，之後集體出走的元祖男團「神話」成員金烔完發長文：「孩子們吃不好、睡不好，在這種情況下仍希望他們能露出開朗健康笑容的大人不在少數，還要求他們能夠性感但不能性交、硬朗但不能打架」，導致不少後輩為錢和名聲得到心病，最後尋求吃藥，卻忽視背後副作用，呼籲造星公司不該再袖手旁觀。

金烔完昨(15日)先拿運動員做例子表示，若運動員受傷，但其實只要花時間休養就能恢復的狀況下，公司大多會不顧後遺症的建議他們動手術，因為受傷的治療時間也在簽約時間內，另一方面，就娛樂圈來說，因為媒體越來越多，藝人也變越來越多，互相強迫的事情也變多，許多孩子在吃不好、睡不好的情況下，被大人脅迫展示出健康活潑的笑容。

金烔完說：「他們被要求性感，但不能有性行為，要硬朗堅強，卻不能跟人爭吵打架，很多後輩都為了錢和名聲這類甜頭，承受著心病工作」，金烔完表示，許多研究報告都指出，精神藥品雖然效果快，卻有很多副作用和後遺症，不該再漠視為了快速解決問題而重複選擇服藥的手段，「大型公司安逸的應對方法可能會導致疾病更加嚴重」，說出不少經紀公司病態的管理方式，引來不少網友留言討論。

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(中時電子報)