民進黨今中執會原本要通過不分區提名委員會名單，卻因為名單新蘇系就佔了一大半，正國會等派系無法接受，11時許開始串連策動中執委不要出席，導致中執會僅有14人出席，不到法定人數19人，人數不足流會；有中執委痛批，看完委員會名單只有一句話就是，「吃相難看」。

據指出，上午10時許，黨中央邀集各派系去商量不分區提名委員會名單，結果看到黨中央提出的1加6名單（黨主席加6席），「幾乎都是蘇新系，這還要談嗎？」

據了解，前一晚，正國會為此召開派系會議，派系龍頭交通部長林佳龍建議，大家有話好好講，正國會可以推舉基隆市長林右昌加入委員，林是斯文人，會好好說，林也當過代理黨主席、縣市長等，形象柔性，「委員成員我們只要有一人即可」。

相關人士說，早上名單最初版本是卓榮泰、行政院長蘇貞昌、蔡英文競選辦公室的林錫耀、文化部長鄭麗君、總統府秘書長陳菊、民進黨仲裁會委員陳傳岳及教授蕭新煌，但是與會者開會發現，正國會想推的林右昌進，都沒被放入，後來正國會派出的代表立委陳亭妃反應，「為何正國會連林右昌都不能放進去？」

黨政人士說，正國會大為反彈，「要推一個林右昌都不肯，連討論都不用討論」；「正國會至少也有兩席中常委，擁有兩席股權，想派一個人去都不肯。」所以黨中央才重新洗牌，將林右昌才放入。最後名單為林錫耀、陳菊、蘇貞昌、鄭麗君、陳傳岳、陳博志及林右昌，但是林、菊、蘇等新蘇系比例還是過高，其他派系決定「罷工」。

據了解，下午一時三十分，只有14位中執委簽到，海派的黃承國、正國會的陳茂松是人到黨部卻不進去簽到開會，民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦及陳菊有現身卻未簽到，據了解，是打電話動員卻未到；黨政人士表示，就算柯、鄭及菊都簽到，人數還是不足，可能就乾脆不簽了。

據透露，其實有中執委老早就已經搭高鐵北上，卻因為接到派系指令決定放空，乾脆在黨部附近喝咖啡靜候消息。

有中執委就痛批，以前黨主席是總統，大家沒話說，但是現在黨主席無法壓不住，所以當各派系看到這份委員名單，沒有英系、海國會及臨時喬進去的正國會，當然就翻了。

(中時 )