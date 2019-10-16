路上遇驚魂！台中市10日驚傳一名女子在車上遭遇奇怪男子對著車子猛捶狂敲，試圖破壞車窗、凹壞後試鏡，好險車子門有上鎖，沒有讓怪男進入車內。隨後該名當事人在網路上將怪男破壞車子的影片曝光，畫面十分驚悚駭人。

一名怪男面目猙獰，對著車門狂敲猛揍，拿鑰匙不斷敲擊車窗，扯車門又凹壞後照鏡，試圖進入車內，行徑太誇張！（摘自爆怨公社）

台中市驚傳怪人襲擊事件，有名女子在臉書社團《爆怨公社》上PO出一段影片，一名怪男面目猙獰，對著車門狂敲猛揍，拿鑰匙不斷敲擊車窗，扯車門又凹壞後照鏡，試圖進入車內，行徑太誇張！逼著該名女車主狂按喇叭引起路人關注，警告怪男，過程相當恐怖。

女子表示，10日在台中市市府路跟中山路路口附近準備停車時，看見前方有名男子突然靠近，並在車子右前方電線桿當街小便。沒想到等他一尿完，竟突然像發瘋似的開始狂敲擊當事人車窗，並且猛拉門把、凹彎後照鏡，嚇得女子狂按喇叭吸引旁人關注。不過可惜當警方到場，該名怪異男子已縱然離去。

台中市驚傳怪人襲擊事件，有名女子在臉書社團《爆怨公社》上PO出一段影片，一名怪男面目猙獰，對著車門狂敲猛揍。（摘自爆怨公社）

當事人回憶此驚險插曲，只慶幸還好當時有在第一時間把車門上鎖，不然很難想像會發生什麼事。目前警方已鎖定特定對象，將找出這名可惡的男子。

網友看了影片紛紛表示驚訝，如果換做是自己遇到，肯定會很害怕。「太恐怖了，一個人真的凡事都要小心」、「好可怕…真是瘋子欸！」、「幸好妳夠機靈，女生在外一切要更提高警覺」、「很像變態殺人魔」、「車子一定要上鎖，難保不會碰到萬一」。

怪男破壞車子的影片曝光，畫面十分驚悚駭人。（摘自中天新聞）

(中時電子報)