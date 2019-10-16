在新科音樂總監、指揮家畢契科夫帶領之下，百年老團捷克愛樂明（17）晚將在台北演出，畢契科夫表示，「捷克愛樂的音色很特別、獨特，是全世界僅有的聲音，非常迷人、動人，那種感動很安靜，不吵鬧。」

畢契科夫是來自俄國的指揮家，過去幾次受邀為紐約愛樂、柏林愛樂代打演出，都令他聲名大噪。在去年受邀擔任捷克愛樂音樂總監，他和捷克愛樂也很有淵源，早在2013年就曾擔任客席指揮。

這回來台，捷克愛樂將一連演奏兩首柴可夫斯基作品，包括小提琴協奏曲和第六號交響曲，稍早之前，畢契科夫也已帶領捷克愛樂完成柴可夫斯基交響曲全集錄音，畢契科夫表示，「柴可夫斯基是我從小聽到大的作曲家，也是我第一個愛上的作曲家，他的音樂情感非常深刻。」

畢契科夫說，完成錄製柴可夫斯基交響曲全集，是樂團逐步累積而成的成果，「這是一個漫長的醞釀過程，我們練習、正式演出，透過不斷地演練，在圓熟的狀態下完成錄音，完成之後，這些音樂已經成為我們心靈、身體的一部分。」

他表示，在捷克愛樂工作，最重要的是全力保護捷克愛樂獨一無二的聲音，「每天和樂團相處，都要好好鍛練音色，以維護傳統，不讓這樣的聲音失落，是我最大的任務。」

畢契科夫表示，他對捷克愛樂還有另外一個大計畫，就是廣邀14位來自不同國家的作曲家為捷克愛樂寫曲子，「過去大家對捷克愛樂的印象，是以演奏德弗札克、史麥塔納等作曲家聞名，我期盼捷克愛樂也可以嘗試演奏不同風格作品，演奏這些新創曲，讓樂團做新的嘗試。」

自小彈得一手好鋼琴的畢契科夫，他表示選擇以指揮為業，終究還是源自於內心對音樂的渴望，「鋼琴家有十根手指頭，歌者、大提琴家、小提琴家們所演奏的旋律線，交織而成管弦樂、歌劇作品，他們在各自的崗位上演奏，而只有指揮家才能站在窺得全貌的位置，把裡面豐沛的世界介紹給聽眾。」

捷克愛樂管弦樂團台灣行由力晶獨家支持，曲目還有史麥塔納《我的祖國》，演出將於10月17日在台北國家音樂廳登場，詳情可洽兩廳院售票系統或主辦單位傳大藝術。

(中時 )