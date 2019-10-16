勞動部今日公布桃園市空服員職業工會針對長榮航空5月8日「公司因應罷工可能採取之措施」公告的勞裁案審議結果，決議對長榮進行裁罰，長榮稍早聲明「深表遺憾」，認為勞動部的裁決結果已嚴重損害公司治理，也影響民營企業自主管理的權限，將研究提出行政訴訟的可行性，爭取公司應有的權益。

長榮航空強調，0508公告是公司告知全體員工一旦發生罷工時的應變措施，公司給予員工獎勵措施應屬公司治理的一部分，提供員工的各項福利也應該有依營運狀況作調整的權利，這是法律賦予公司的自主管理權，不應成為不當勞動裁決的標的。

空服員工會很清楚的知道，公司當時已做出公告，一旦發生罷工，為降低罷工造成的虧損，將不得不取消全體員工優待機票使用的福利措施，但為感謝並獎勵仍願意出勤的員工，上述措施將不包含罷工期間支援公司的員工。但工會在發動罷工前，對內大聲疾呼「你的一票絕對贏過乞丐票」，鼓吹其會員投下罷工贊成票，罷工後卻回過頭要求公司給罷工員工優待票，大玩兩面手法的行徑，長榮表示無法認同。

長榮航空指出，7月6日罷工結束當日與空服員工會簽訂協議，雙方皆同意漸進式給予優待機票，公司已按照協議在兩個月內提出漸進式給予優待機票方案，並在8月初已開放參與罷工者使用聯航優待機票。但工會在罷工事件後的四次協商會議中，不願接受公司所提出的漸進式恢復方案，反而極盡各種方式於一個月內進行三次向主管機關施壓的活動，試圖影響勞動部判決，且該工會為達目的，甚至對長榮航空進行一連串的抹黑不但不願讓公司營運回歸正常軌道，更刻意阻礙勞資間的融合。

長榮航空說，在勞資雙方尚未達成協議的情況下，仍決定依照8月6日協商時所提出的漸進式給予優待機票方案來執行，另依員工對公司的貢獻度及個別表現，視個案提前給予優待機票的獎勵。對於勞動部的裁決結果，長榮航空亦將研議行政救濟之可行性，也呼籲工會應回歸理性。

(中時 )