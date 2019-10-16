時序入秋，正是出遊好時機，來南投走走吧！走訪中興新村，搭協力車穿越大街小弄，看紅磚瓦屋，綠色隧道品涼風，眼鏡行裡喝咖啡、自製蔥肉餅、苔球DIY，嘗老字號牛肉麵，眷村文化＋文創散策，心旅行更溫暖；南投世界茶葉博覽會此時也在中興新村熱鬧舉辦，除茶葉展售，現場有許多茶文化、品茶、茶道、茶席等體驗，看宋代人如何鬥茶，茶葉SPA敷臉美容趣，搭配茶香小旅行，體驗中台灣多元魅力。

青天白日滿地紅國旗飄揚、紅鐵門裡傳出中華八大菜色香，那一段飄洋過海的故事就在眷村裡展開！南投的中興新村是過去台灣省政府行政中心，歷經921地震，之後1998年台灣省精省後，中興新村一度落寞，然近年來文創進駐，讓中興新村有了新生命！文創產業、眷村小旅行，美食、美景，讓被更多人看見，歡迎大小朋友來「漫遊中興新村‧E起心旅行」。

位在中興新村綠色隧道對面的是村民們的廚房—第三市場，這除採買蔬果魚肉外，也能喝到香醇咖啡！「合宏眼鏡咖啡館」是由第二代青年經營的複合商店，大兒子開設眼鏡行，二兒子開設咖啡館。悠閒午後，在這品嚐南投的國姓咖啡，搭配自烤鬆餅、手做餅乾，在這也能至眼鏡行選購或配付眼鏡，視野更開闊，精神更舒暢。

緊接著來到省府日常散策文創中心進行苔球DIY體驗！先選一株自己喜歡的盆栽，將下方泥土「整型」，再用蕨類苔皮，包裹住培育土，最後捆上細線固定及綁上麻繩，即可完成！不需每天固定澆水，約一周一次灑水，綠色植栽小物環保又療癒！

中興新村涵蓋4個里，除悠閒漫步外，搭乘協力車也能健身旅行趣！眷村麵食美味有口皆碑，來到光明市場，跟著「希谷早餐」的老闆學做「蔥肉餅」，將裹好酥油的麵團沾上青蔥、再加入絞肉，混合起來餅厚實飽滿，最後蓋上省長、廳長等官階印章，「加持」過著蔥肉餅更芳香！

眷村伯伯牛肉麵結合大江南北，融入台灣特色讓人意猶未盡 ，中興新村老字號牛肉麵店「成都」曾因老闆離世而停業，所幸老闆兒子Kevin捨棄銀行高薪，與妻子回來接手父親好味道，從紅燒牛肉麵、福州燕丸、麻辣滷味皆開胃，以川味無菜單料理為主，採日式懷石料理方式出菜。連有「神力女超人」之稱的南投立委許淑華都推薦，歡迎饕客來品嚐懷舊好味道！

茶好客自來！來南投品茶香！「2019南投世界茶業博覽會」正熱鬧展開，今年是第10年舉辦，命名「相遇拾穗」取相遇10歲之意！活動位於南投的中興新村（中興會堂、中興大操場、青少年活動中心），展期到10月20日，歡迎大家走訪茶博，搭配小旅行，體驗中台灣特色之美！

茶博除展出各國名茶、茶道藝術外，特色體驗也是不可錯過的！「茶薰六覺」備有完整茶席，由茶藝老師帶旅人認識泡茶器具，並實際體驗泡茶程序。茶不只用喝的，嗅覺、味覺、視覺、聽覺、觸覺、意覺也有意境，剛採好的四季春茶加入煮沸熱水來敷臉，讓臉蛋吸飽兒綠素，SPA體驗讓你當茶香美人！

鬥茶體驗帶你穿越時空體驗古代文人之樂！「宋代點茶」由專業藝師指導如何從清爽的茶湯到打出綿密的沫浡，成就一壺好茶。「涷頂茶香館」透過人體五感，嗅香、觀色、培藝、品味、感知，來品味及享受一杯好茶。茶業博覽會也安排多場大型體驗活動，千人揉茶、民歌茶會、馬拉桑千人野餐等，聞香品茶也樂活！

秋冬旅遊補助開始囉！中興新村嘗美味、品文創，來茶博體驗茶文化外，南投也有北港溪溫泉、清境高空步道、溪頭妖怪村等！號稱無汙染的觀光業最需要的就是遊客支持，今年秋冬攜手旅行趣，賞山嵐、看雲海、嘗美味、感受最溫暖台灣人情味！

(中時電子報)