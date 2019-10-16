「郭台銘3千億身價，買不回19歲青春，你的身價雖只有3千塊，現在就有19歲青春」！補教名師呂捷今天在正修科大詼諧逗趣的演說，笑翻全場1000多名師生，勉勵同學要好好珍惜大學四年青春，不要假裝自己很努力，結果卻不會陪你演戲。

網路教學影片破500萬人次瀏覽、票選為「最愛補教名師」的呂捷今天以「夢想在走、希望要有─魯蛇的逆襲」為題在正修科大開講，校長龔瑞璋開講前表示，魯蛇的逆襲需要有決心跟毅力，同學遇到挫折在所難免，重要在於要有一顆學習的心，才能讓逆境轉為順境。

呂捷的生涯一波三折，大學讀的是冷門、不被看好的歷史系，自我解嘲是隻「魯蛇」，反應時下許多大學生的心聲，率性的他沒有在台上演講，一拿起麥克風就站在台下和全場爆滿的師生開講。

風趣幽默的呂捷說，回想他那個年代，大學錄取率約3成7，現在大學啊，錄取率竟超過百分之百，只要你還能呼吸，就能讀大學，令全場師生笑翻天。

呂捷說，求學環境攸關你的一生，試想你的前面坐個張忠謀、後面坐個郭台銘，日後踏出校門創業提出企劃，請你的同學張忠謀替你看一看，張認為充滿賺錢契機，一出手就是三、五億，這些都是你的資源。

他強調，人生是一場不會重播的連續劇，勉勵同學趁青春，多做一些值得驕傲的事。

(中時 )