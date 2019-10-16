遺族夢祖靈「好濕冷」，莫那魯道墓穴真裂了。(中天新聞提供)

莫那魯道是原住民抗日英雄，在他犧牲89年後竟傳出託夢遺族，訴說墓穴又濕又冷。仁愛鄉公所獲知此事，近日委請修墓師父查看，果真發現墓穴稍有崩塌及漏水，夢境與現實超吻合，讓人直呼不可思議。命理師指出，這表示莫那鲁道亡靈還存在第三空間，所以遺骸會覺得不舒服。

89年前莫那．魯道帶領賽德克族人在霧社起義抗日，在該戰役中有1,236人壯烈犧牲，現在他與烈士遺骸安葬於南投仁愛霧社事件紀念公園。中天新聞報導，仁愛鄉公所負責管理此紀念公園，每年10月27日會舉行追思祭儀，但抗日遺族代表日前反映，有夢到先人住的地方又濕又冷。

莫那魯道曾外孫女露比瑪妲表示，這幾年來先人都會託夢，說墓穴屋頂沒蓋好，有雨水滲入，覺得很潮濕不舒服。公所為讓遺族安心，委請修墓師父查看。墓穴上方水泥有輕微塌陷並漏水情形，修墓師父進一步在墓穴上方開挖小洞，用手電筒查看，果真土石含水量增加，內部有些滲水。

修墓師父說，墓裡有上下兩層，下層不去動它，上層崩塌的部份取出再重新整理。原本只是要來缺認墓穴狀況，沒想到與夢境真實相符，令人覺得不可思議，因此公所也緊急撥款10萬元進行修復，預計10天內將之修繕完畢。

對此現象，民俗專家廖乙太表示，這代表莫那鲁道亡靈還存在第三空間，所以他的遺骸才會覺得不舒服。

(中時電子報)