苗栗縣政府水利處要求承包廠商注意人孔平整及異音問題。〔水利處提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣頭份、竹南目前正在施作污水下水道埋、接管第2期工程，日前有民眾向苗栗縣政府反映人孔有異音，苗栗縣長徐耀昌獲悉立即指示水利處長楊明鐃親率同仁實地調查了解，經開蓋抽檢公園路的人孔，並無異音傳出，楊明鐃當場提醒承包商國洋公司落實管線維護，注意人孔平整及異音發生，民眾如發現有異音，可隨向縣府反映。

苗栗縣政府委由廠商進行頭份、竹南地區第2期污水下道鋪管及接管工程，目前主要施作範圍包括：光華北路、中央路、信中路、復興街、文林路及民族路等路段。日前，有民眾反縣府反映公園路污水道人孔有異音，縣長徐耀昌獲悉後立即指示水利處了解。

15日上午，水利處長楊明鐃率領下水道科長等人巡查開蓋抽檢公園路的人孔，並無發現異音發出。楊明鐃表示，依下水道設施標準，人孔係為銜接、檢查或清理管渠，使人能出入管渠的設施。而縣府及維護管理單位可經由人孔隨時定期做預防性的巡檢、調查及維護，當民眾住家如有排水困難時，也可作為及時判斷及緊急排除。

楊明鐃當場也提醒承包的國洋公司，落實管渠維護計畫，現場開蓋清淤巡檢時，應注意交維及勞安，另復原時須注意人孔蓋的平整，確認無異音及標線等。

而水利處巡視施作路段的現場覆工蓋鈑，發現部分路面有不平整，造成車行經過出現異音情形，當場要求國洋公司，應全面檢視2期B區各覆工蓋鈑周圍的路面復舊作業，以免影響居民交通安全及生活品質。水利表示，如民眾發現有人孔有發生異音等問題，請電洽苗栗縣政府水利處下水道科或本縣縣民熱線1999反映。

(中時 )