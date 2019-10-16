繼日前到台中參加產業後援會成立活動，蔡英文總統16日再度走訪中部，並爭取企業主支持。她下午參加「台灣區工具機暨零組件工業同業公會」會員大會時表示，面對中美貿易戰帶來的產業衝擊，政府提出資金融通、擴大訂單及固本轉型等方向，盼協助工具機產業站穩腳步。
蔡英文表示，所謂「資金融通」就是政府對於新的投資給予投資抵減、融資優惠等協助，在舊貸款方面也會透過銀行或產業公會等連結，隨時協助產業解決問題；而經政府盤點，台商回流投資金額可帶來192億元工具機相關訂單，再加上設備的汰舊換新，預計擴大訂單達226億元。
蔡英文並指出，「固本轉型」對產業來說最為關鍵，政府會投入支援、協助產業職場再訓練及技術研發等，幫助產業穩定基礎，以期未來先蹲後跳。
蔡英文強調，全世界的經濟都受到中美貿易戰影響，但台灣工具機產業一樣有信心，要把產品賣到世界，去年工具機出口達36億美元，整體機械產值更連續2年破兆，未來政府與企業主一起努力，透過轉型透過海外市場動能。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。