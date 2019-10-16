蔡英文總統16日出席台灣區工具機暨零組件工同業公會第五屆第一次會員大會時指出，中美貿易戰，世界都受到影響，經濟部會與大家坐下來談，集思廣益，找出因應方案。（黃國峰攝）

蔡英文總統16日出席台灣區工具機暨零組件工同業公會第五屆第一次會員大會時，她指出中美貿易戰，世界都受到影響，經濟部會與大家坐下來談，集思廣益，找出因應方案。（黃國峰攝）

蔡英文總統16日出席台灣區工具機暨零組件工同業公會第五屆第一次會員大會時，與與會來賓打招呼，她盛讚在座的都是最有打拼精神的老闆，政府一定會站在旁邊支持。（黃國峰攝）

繼日前到台中參加產業後援會成立活動，蔡英文總統16日再度走訪中部，並爭取企業主支持。她下午參加「台灣區工具機暨零組件工業同業公會」會員大會時表示，面對中美貿易戰帶來的產業衝擊，政府提出資金融通、擴大訂單及固本轉型等方向，盼協助工具機產業站穩腳步。

蔡英文表示，所謂「資金融通」就是政府對於新的投資給予投資抵減、融資優惠等協助，在舊貸款方面也會透過銀行或產業公會等連結，隨時協助產業解決問題；而經政府盤點，台商回流投資金額可帶來192億元工具機相關訂單，再加上設備的汰舊換新，預計擴大訂單達226億元。

蔡英文並指出，「固本轉型」對產業來說最為關鍵，政府會投入支援、協助產業職場再訓練及技術研發等，幫助產業穩定基礎，以期未來先蹲後跳。

蔡英文強調，全世界的經濟都受到中美貿易戰影響，但台灣工具機產業一樣有信心，要把產品賣到世界，去年工具機出口達36億美元，整體機械產值更連續2年破兆，未來政府與企業主一起努力，透過轉型透過海外市場動能。

(中時 )