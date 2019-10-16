北市去年推動「公共住宅青年創新回饋計畫」是在公宅招租的戶數中，提供一般戶的10％戶數，以提案徵選取代抽籤入住，目前有健康、興隆、青年、東明4處公宅實施。不過，北市議員王鴻薇針對健康和興隆D2青創戶，進行100位公宅民眾問卷調查，發現有8成6的民眾沒參加過青創戶活動。都發局表示，會努力宣傳並檢討。

都發局主祕劉美秀表示，青創計畫都有認真在辦，不論是針對親子還是老人家的活動，青創戶都有提供不同創意，且來件量很多、很熱門，但很多公宅民眾沒參加過，可能是因為忙於上班，導致青創戶只能利用周末辦活動，市府也還需要再加強宣傳。

王鴻薇指出，一般戶與青創戶錄取率差別相當大，以一般市民的一房型為例，健康和興隆D2的公宅中籤率分別為5.06％、4.52％，但青創戶則分別有17％、19％的高錄取率，雖說是要推廣社區活化，但她隨機訪問100位公宅住戶，竟有8成沒參加過，還有7成民眾有聽過但完全沒參加，受訪住戶更質疑，沒感覺到社區真的有活化，市府顯然要再檢討。

王鴻薇還說，目前青創戶分為課程講座、社區環境維護、網路社群連繫，都是不同方向的服務，但評審方式相當制式，包括自評占40％、互評10％、問卷25％、參與度25％，只有用4種方式來評比全部項目，建議應針對不同樣態用不同的方式審核。劉美秀則說，會再檢討。

(中時 )