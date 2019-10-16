◎走訪原鄉 韓：人民才是政黨的爸爸

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅，16日下午走訪來義部落進行固本會報，向來原鄉都是藍營大票倉，一見到韓市長蒞臨，現場族人高舉國旗歡呼，韓致詞時談到，若這3年半大家感覺國家興旺，那繼續投蔡英文他沒意見，但實際是人民過得苦不堪言，「民進黨不是台灣人的爸爸，台灣人才是政黨的爸爸」。

◎再搗綠票倉 韓國瑜訪車城福安宮

「祝福韓國瑜市長順利當選，這是大家共同的願望！」國民黨總統參選人韓國瑜16日到長年與綠營關係緊密的車城福安宮參拜，與屏東縣長潘孟安交情甚深的廟方主任委員曾寶文在致詞時，預祝韓國瑜當選，這一祝福引起熱議，但廟方表示，宗教無政治立場，誰來都歡迎。

◎趁韓請假宣布立委人選？柯：陰謀論

對於民眾黨即將在高雄定二波立委名單，是否是趁韓國瑜請假選總統時「趁虛而入」？且屆時會否會找郭台銘合體？兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，郭董是否出席要看他方不方便；選在高雄公布，是因不能老是從台北看天下，「簡單想法卻被你們陰謀論」。

◎林國成退黨 親民黨北市議會一個不剩

由橘轉白！親民黨前北市議員黃珊珊16日正式就任台北市副市長，豈料卻傳出北市議員林國成已於14日申請退黨，林國成也在16日接受電訪證實，他已退出親民黨，並認為親民黨太守舊，讓他感覺「孤臣無力可回天」，並強調台北市長柯文哲對他有救命之恩。至於未來是否加入台灣民眾黨、或代表民眾黨選立委？林國成均說「不排斥」。

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