美國近期爆發電子煙肺病疫情，多人出現胸痛、咳嗽、氣喘、呼吸衰竭等症狀，甚至出現20多名死亡案例。美國電子煙肺病患者中，約有8成都在35歲以下，其中21％介於18至20歲，16％尚未成年，顯示電子煙對年輕人具有極大吸引力。

電子煙的使用族群以青少年為主，國健署引用美國「全國青少年吸菸行為調查」指出，2018年共有4.9％美國國中生、20.8％美國高中生吸食電子煙，較2012年成長4.5倍及7.4倍。而新興科技媒體中心亦表示，電子煙肺病的患者亦以年輕族群居多，8成都在35歲以下。

新興科技媒體中心表示，電子煙肺病原因未明，因無傳染病相關證據，美國推測肺病的主因在於化學物質的暴露。國外有專家推測，電子煙中的四氫大麻粉、大麻二酚及丁烷哈希仕油可能是引發症狀的主因。另有專家認為，用於溶解大麻的維生素E醋酸酯也可能是致病元兇。具體的成因，仍待專家進一步調查。

北榮家庭醫學部主治醫師賴志冠表示，電子煙聲稱可協助戒菸，在此前提下，應是成人老菸槍吸食率較高。然而，不論是美國或台灣，吸食電子煙者均以年輕人為主。其原因在於，電子煙含有超過1.5萬種口味，包括水果、巧克力等，對青少年吸引力強，多數青少年也認為電子煙只有香料，無法意識到其中的危害。

陽明大學藥理學科暨研究所助理教授王湘翠表示，美國研究團隊先前將40隻老鼠暴露在電子煙霧54周（劑量相當於成人吸食3至6年電子煙），其中23隻老鼠出現膀胱癌前病變（57.5％）、9隻老鼠罹患肺癌（22.5％）。該研究目前仍在持續進行，未來將進一步公開結果。

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(中時 )