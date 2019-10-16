公糧不再收購再生稻政策實施，再加上農村人口老化，二期稻作主要產區土地多荒廢，為提升農地使用率，台中市龍井區農會積極推動二期稻轉作黃豆、黑豆等經濟作物，農會並研發豆花等加工品，盼為農民尋求新生路。

龍井區農會總幹事林裕議指出，台中市海線地區是再生稻主要產區，政府不再收購再生稻後，雖提出補助政策，但以龍井區為例，農民年紀漸大、年輕人不回鄉務農，使得二期稻期間不少農地未耕種，若能採用獎勵生產的補助方式，應可活化在地農特產。

除希望政府政策協助，農會近幾年也積極推動經濟作物再利用，林裕議說，有感於國人喜愛吃豆花，特別研發、以非基改的高雄選10號黃豆製作「荳賞嫩豆花」，搭配有機黑糖，推出後頗受民眾青睞，另也研發出「優荳賞」銀耳養生玉露，盼藉此吸引農民投入二期稻作轉作。

台中市政府農業局指出，台中海線地區、從大安區到大肚區，目前再生稻栽種面積約有6000公頃，以往曾以補貼方式鼓勵農民休耕或轉作非基改大豆，受限於農民習慣，成效不如預期，未來將持續推動並與農民溝通。

(中時 )