金門首座多功能的綠能生態教育園區今（16）日正式啟用，不僅儲水量增加至1萬立方公尺，可供應100公頃高粱田灌溉用水，且提供保育類歐亞水獺、金龜棲息的友善環境，綠水涼亭也為金門增加一處打卡新景點。
坐落於金沙鎮山西水庫旁，由台北市瑠公農田水利會出資、設計、發包與施作，結合綠能、滯滲、灌溉、儲水及生態的「金門綠能生態教育園區」，利用舊有的再生水滯滲過濾池重新打造建成，不僅將儲水量增至1萬立方公尺，已在近期的旱季發揮緊急供水功能，評估若進行合理的灌溉分配，最大可供100公頃的高粱田使用。
金門縣長楊鎮浯表示，瑠公農田水利會對金門的農田水利改革協助甚多，自2008年至2019年已有相關補助計畫案28件，總投入金額高達新台幣1億765.5萬元，在與農委會、縣府及縣農會的多方合作下，地區許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔，包括農業灌排工程，均有該會協助的項目在內。
縣府為表彰林濟民會長秉持「撫今追昔、飲水思源」的目標與價值，補助金門甚至全國農民旱作灌溉設施、動力及蓄水設備，造福農民與繁榮農村經濟的貢獻，今天特由縣長楊鎮浯代表致贈金門縣「榮譽縣民」證。
林濟民會長表示，水資源不足是影響金門農業發展的主因，改善對策應以增加農業灌溉用水為主，並以「一滴水至少使用兩次」的核心理念為輔，透過放流水回收再利用與水環境營造，將水儲存至農塘供作灌溉使用，並搭配大型噴灌設施澆灌高梁與小麥，建立再生水灌溉示範區。
林濟民會長還指出，「金門綠能生態教育園區」在規畫設計階段，就把友善環境及生態保育的概念導入，以原生植物做為景觀設計，搭配挺水及沉水植物栽植，發揮水質過濾與淨化的功能，農塘並有專供動物使用的爬坡，希望可以提供常在附近出沒，保育類歐亞水獺、金龜更友善的棲息環境。
(中時 )
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