動保所16日上午派員前往違法養雞場聯合查緝，但動寶所所長陳瑞濱卻在臉書爆料，在稽查人員到場後，卻遭議員派特助關說，甚至威脅所長陳瑞濱若敢開罰，在議會會釘死他。被指控的議員出面指出，絕無此事。（基隆動物保護防疫所提供／吳康瑋基隆傳真）

動保所16日上午派員前往違法養雞場聯合查緝，但動寶所所長陳瑞濱卻在臉書爆料，在稽查人員到場後，卻遭議員派特助關說，甚至威脅所長陳瑞濱若敢開罰，在議會會釘死他。被指控的議員出面指出，絕無此事。（基隆動物保護防疫所提供／吳康瑋基隆傳真）

動保所16日上午派員前往違法養雞場聯合查緝，但動寶所所長陳瑞濱卻在臉書爆料，在稽查人員到場後，卻遭議員派特助關說，甚至威脅所長陳瑞濱若敢開罰，在議會會釘死他。被指控的議員出面指出，絕無此事。（基隆動物保護防疫所提供／吳康瑋基隆傳真）

動保所16日上午派員前往違法養雞場聯合查緝，但動寶所所長陳瑞濱卻在臉書爆料，在稽查人員到場後，卻遭議員派特助關說，甚至威脅所長陳瑞濱若敢開罰，在議會會釘死他。被指控的議員出面指出，絕無此事。（基隆動物保護防疫所提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆動物保護防疫所日前接獲民眾檢舉，在七堵區華新二路山區查獲一戶住家後方飼養大量的活雞，動保所16日上午派員前往啟動違法屠宰聯合查緝，但動寶所所長陳瑞濱卻在臉書爆料，在動保所的稽查人員到場後，卻驚爆遭議員蘇仁和派特助林坤明前來關說，甚至威脅所長陳瑞濱若敢開罰，在議會會釘死他。被指控的議員出面指出，絕無此事，林坤明只是去「關心」並非「關說」，根本言過其實，只是要求動保所處置時，可以清楚了解實情，並兼顧情理、體諒民情。

動寶所的獸醫師指出，在該住家後方露天空地及鐵皮屋果然查獲飼養活雞約110隻，完全沒有符合「基隆市 H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」及動物傳染病防治條例的規範，也罔顧市民的健康安危，僅僅在門口設置防鳥圍網，並且入口處未放置消毒槽，又查到現場有專業放血架1座、脫毛機1台及燙毛用大鍋爐1組，堪稱小型屠宰場規模機具，脫毛機內甚至還殘留大量宰殺殘留的雞毛，屠體已外運送出，動保所判定為違法屠宰家禽情形。

雖然蘇姓業者辯稱，只是自己家人懷孕，想給她補補身子，才飼養宰殺，但陳瑞濱在臉書爆料，在他們稽查人員到場時，現場110隻雞都已死無全屍，他認為不可能只有自己家人要吃就全部宰殺，並在臉書指出「你家是有50人嗎？」，這些毫無檢驗過的雞肉，被毫不知情的消費者買回家，他感到毛骨悚然。陳瑞濱更表示，獸醫師為民眾把關，卻遭到無謂的言語攻擊，讓他內心淌血，「我們只是公務人員阿，別把我們當敵人」。

對此，蘇仁和澄清指出，因為山區這戶人家生活並不富裕，養雞只是供媳婦坐月子食用，絕對沒有要對外販售，助理向陳瑞濱陳情時，提到如果能夠原諒就再給他們一次機會，陳瑞濱接著搬出法令，表示要依法行事，因助理不瞭解相關規定，請陳瑞濱再向議員說清楚。

(中時 )