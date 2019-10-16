新北市政府近年來成功打造「萬里蟹」品牌，成功將台灣海蟹推進各大餐飲業者及五星主廚名單，讓更多人品嚐到萬里蟹生猛鮮甜好滋味，並透過異國香料及調味手法亦能激發出海蟹特有的鮮甜並賦予其更多樣的風味及口感。

今年萬里蟹再次與美國經典調味料TABASCO合作，透過美式餐廳「Mastro café」主廚巧手將辣椒汁結合萬里蟹推出異國風味料理，主廚武俊傑表示，很高興這次能與台灣第一水產品牌「萬里蟹」合作，利用各國風味料理方式重新詮釋本國優質海蟹。

除此之外，萬里蟹還能與異國風味完美融合，新板望月樓「一蟹知秋」菜單，將萬里蟹結合粵菜經典菜系，如毋米粥及威士忌酒醉三點蟹，米湯的清甜帶出萬里蟹鮮味，鮮味亦融入米湯中，威士忌酒香濃郁與蟹味結合賦予三點蟹高雅的滋味；台北美福大飯店「蟹庭楓」秋蟹料理，「韓式辣蟹炒年糕」，香辣帶勁的韓式辣醬與彈牙的韓式年糕，入口香辣開胃隨之而來是海蟹的鮮甜。只能說，萬里蟹美味異國大廚人人都說讚，還有更多萬里蟹異國風味料理，歡迎有興趣的民眾上萬里蟹官網查詢。

(中時 )