時序入秋，除能賞楓，也是品嚐秋蟹好時機！萬里蟹（花蟹、三點蟹及石蟳）生猛鮮甜好滋味，原味清蒸是台、中式料理基本料理方式，簡單最能突顯出食材純粹的原味，但透過異國香料及調味手法亦能激發出海蟹特有的鮮甜並賦予其更多樣的風味及口感，加上辣醬也能製作出星國、義大利麵等異國風味！ 將萬里蟹結合粵菜經典菜系的「一蟹知秋」，利用米湯清甜帶出鮮蟹之美，又是另一種美味。

今年萬里蟹再次與美國經典調味料TABASCO合作，透過美式餐廳「Mastro café」主廚巧手將辣椒汁結合萬里蟹推出異國風味料理，在武俊傑主廚精湛的廚藝與美國知名辣醬結合下，「Mastro café」將推出新加坡辣炒蟹、美國路易斯香料蟹、港式辣咖哩蟹洋蔥蛋義大利麵等異國風味，歡迎民眾來品嚐萬里蟹的風情萬種！

MEGA50望月樓-花蟹毋米粥，白色濃籌的米湯帶出花蟹等其配料之鮮甜，難得的逸品。（圖取自新北市漁業處官網）

萬里蟹異國風味還有新板望月樓「一蟹知秋」菜單，將萬里蟹結合粵菜經典菜系，如毋米粥及威士忌酒醉三點蟹，米湯的清甜帶出萬里蟹鮮味，鮮味亦融入米湯中，威士忌酒香濃郁與蟹味結合賦予三點蟹高雅的滋味。適逢2019台北國際旅展即將登場，「Mega 50餐飲及宴會」也於官網推出旗下三間餐廳（包括望月樓、Asia 49亞洲料理、50樓Café及酒廊等餐券！

台北美福大飯店《潮粵坊》：韓式辣蟹炒年糕，韓式辣醬開胃刺激口中味蕾，萬里蟹（三點蟹）帶出最後的鮮甜。（圖取自新北市漁業處官網）

此外，台北美福大飯店「蟹庭˙楓」秋蟹料理，「韓式辣蟹炒年糕」，香辣帶勁的韓式辣醬與彈牙的韓式年糕，入口香辣開胃隨之而來是海蟹的鮮甜。只能說，萬里蟹美味異國大廚人人都說讚，還有更多萬里蟹異國風味料理！

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(中時電子報)