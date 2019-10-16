國一女生HPV疫苗去年底開打，但近期發生的痛痛女孩案令許多家長心慌，不敢讓女兒接種疫苗。截至目前，已有4.6萬名107年度國一女生接種第一劑HPV疫苗，接續接種第二劑者則有2.3萬人。醫師表示，完整接種保護力較佳，若因害怕而不敢接種第二劑，效果可能打折。

公費HPV共需接種2劑，期間需間隔半年。根據國健署統計，去年底至今，已有4.6萬名107年度國一女生接種第一劑HPV疫苗，因接種時程不一，完成第二劑接種者共2.3萬人，各縣市仍陸續施打中。今年開放的106年度國一女生（國三女生）公費HPV疫苗，則有5766人完成第一劑接種。然而，受痛痛女孩事件影響，某些家長已開始擔憂，不敢讓女兒接種疫苗。

北部邱姓媽媽表示，近期陸續出現痛痛女孩的案例，自己也會感到害怕，遲遲不敢自費接種。對於年幼的女兒，她只能透過正常的性教育，鼓勵孩子使用安全措施，以防孩子未來感染HPV。

鄭姓媽媽表示，公費HPV疫苗是符合公共利益的政策，即使政府在說明書、衛教手冊上提供完整資訊，也不一定能避免痛痛女孩產生，建議政府接種前就進行把關，確認哪些人有嚴重不良反應的風險，避免憾事發生。

台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，子宮頸癌是女性常見癌症，有望透過疫苗接種，在下一代根除。然而，目前政府對於HPV疫苗與幼年型類風濕關節炎的關聯仍說不清，民眾若因此拒打，相當可惜。他呼籲疾管署、國健署儘速釐清事件緣由，讓民眾安心。

對於遲遲未接種第二劑公費HPV疫苗者，長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，臨床試驗顯示，HPV疫苗接種2劑效果較佳，若單接種1劑，仍有一定效果，但無法確認可維持多久，建議民眾接種2劑疫苗，保護力更完整。

(中時 )